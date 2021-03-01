  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 01 Mart 2021 10:50

Arnavutköy'de fabrikada patlama

Arnavutköy'de suni deri üretimi yapılan fabrikada, yağ kazanı patladı. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Video Galeri
İstanbullulara bir güzel haber daha! Yüzde 63'ü geçti!
İstanbullulara bir güzel haber daha! Yüzde 63'ü geçti!
Video Galeri
Çiğ köfte acılı diye çalışana saldırdı!
Çiğ köfte acılı diye çalışana saldırdı!
Video Galeri
İstanbul'da ''göktaşı'' heyecanı! Gökyüzünü böyle aydınlattı
İstanbul'da ''göktaşı'' heyecanı! Gökyüzünü böyle aydınlattı
Video Galeri
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi
Video Galeri
Türkiye'ye meteor mu düştü?
Türkiye'ye meteor mu düştü?
Video Galeri
''Pandemi sürecinde lebalep batırdınız bizi''
''Pandemi sürecinde lebalep batırdınız bizi''
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM