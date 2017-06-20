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  3. 20 Haziran 2017 13:15

Arnavutköylüler bayram öncesi gönüllerince alışveriş yaptı

ARNAVUTKÖY Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin faydalanması için kurduğu Arnavutköy Sosyal Yardımlaşma Marketi (ASYAM), Ramazan Bayramı öncesi Arnavutköylülerin yüzleri güldürdü.

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