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  3. 28 Kasım 2019 16:00

Arnavutluk depreminde ölü sayısı 41'e yükseldi

Arnavutluk'ta önceki gün meydana gelen depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü sayısı 41'e yükseldi.

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