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  3. 28 Kasım 2019 16:05

Arnavutluk'ta 5.1 büyüklüğünde deprem

Önceki gün 6.3 büyüklüğünde depremle sarsılan Arnavutluk'ta şiddetli bir deprem daha oldu. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.

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