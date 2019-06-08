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  3. 08 Haziran 2019 14:40

Arpa ve buğdayda yüksek rekolte çiftçiyi sevindirdi

Güneydoğu’da bayram öncesinde başlayan arpa ve buğday hasadı verilen bayram arasının ardından devam ediyor. Üretici bu yıl yüksek rekolte sevincini yaşıyor. Türkiye’nin tahıl ambarı olan Güneydoğu’da arpa ve buğday hasadı Ramazan Bayramı öncesinde başladı. Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde ovalarda bayram nedeniyle ara veren çiftçiler, bayramın sona ermesiyle birlikte buğday ve arpa biçmeye...

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