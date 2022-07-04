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''Arsa bizim'' dedi, Türkiye'nin turizm cennetini kapattı

Sinop'un Erfelek ilçesinde yaşayan Ferdi Poyraz Aslan, kendi arsasından geçirildiğini iddia edip 'Erfelek Tatlıca Şelaleleri'ne giden yolu kepçeyle toprak döktürüp araç ulaşımına kapattı.

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