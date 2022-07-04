Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Arsa bizim'' dedi, Türkiye'nin turizm cennetini kapattı ''Arsa bizim'' dedi, Türkiye'nin turizm cennetini kapattı 04 Temmuz 2022 Pazartesi Saat: 13:40 Sinop'un Erfelek ilçesinde yaşayan Ferdi Poyraz Aslan, kendi arsasından geçirildiğini iddia edip 'Erfelek Tatlıca Şelaleleri'ne giden yolu kepçeyle toprak döktürüp araç ulaşımına kapattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c2c3a62b8c612dfd7a2ac3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dolandırıcılardan internette yeni tuzak! Şimdi de böyle dolandırıyor Metroda içki içen yolcu ortalığı karıştırdı İstanbul'da kahreden görüntü! Yerli otomobil TOGG 200 km hızlaotoyolda görüntülendi Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu Marmaray'a bindi! Görüntüler olay oldu Yine Esenyurt, yine dehşet! Ortalık savaş alanına döndü Yunanistan ölüme itti, Türkiye kurtardı Burası Afrika Serengeti değil, Türkiye Muş! Gözünaydın Türkiyem! Bir Monacolu dilencimiz eksikti o da oldu