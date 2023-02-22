Anasayfa Video Galeriler Gündem Arslantepe Höyüğü depremde ağır yara aldı Arslantepe Höyüğü depremde ağır yara aldı 22 Şubat 2023 Çarşamba Saat: 17:50 Depremin etkilediği Malatya'daki Arslantepe Arkeolojik Alanı'nın üst çatı örtüsünde çökme, kerpiç duvarlarında ise kaymalar meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f62bb5ecad845df4728583" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem bölgesindeki araç mezarlığı havadan görüntülendi Evinin bahçesinde yanmış cesedi bulundu 10 katlı bina kontrollü yıkımda tuzla buz oldu Biden yolunu şaşırdı; koruması müdahale etti Oya Başar da Sözcü TV'de... ''Olmaz Bu Kadar'' diyecek Depremde ağır hasar alan evlerin içi drone ile görüntülendi 11 ili yıkan deprem, Doğanşehir'deki dağı ikiye ayırdı Gökyüzünde korku dolu anlar; meteor havada patladı! Bir ilimizde daha deprem alarmı: ''Dört bir yanı diri faylar ile sarılı''