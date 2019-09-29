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İSTANBUL'DA 29 OKULA ''DEPREM'' TATİLİ
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  3. 29 Eylül 2019 16:35

Artçı sarsıntılar ne kadar sürecek ? Deprem uzmanı açıkladı

Marmara Denizi, Silivri'de meydana gelen 5.8'lik depremin artçıları devam ediyor. YTÜ Öğretim Üyesi Şükrü Ersoy, ''Artçı sarsıntılar 1 ay daha devam edebilir'' dedi.

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