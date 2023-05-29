Anasayfa Video Galeriler Gündem Artık B sınıf ehliyetle kullanılabilecek: 125 cc motosiklet satışları patladı Artık B sınıf ehliyetle kullanılabilecek: 125 cc motosiklet satışları patladı 29 Mayıs 2023 Pazartesi Saat: 10:45 Güncelleme: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 10:45 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, 125 cc motosikletlerin B sınıf ehliyetle kullanılabileceğini açıklamasının ardından 125 cc motosikletlere talep arttı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/647458169746370d4519c907" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu'ndan ilk açıklama Konutlarda ''kiralık'' ilanlarının yerini onlar aldı TIR ve yolcu minibüsü çarpıştı: Ölü ve yaralılar var Nagehan Alçı: ''İmamoğlu'na siyasi yasak gelecek'' Külliye'de ''Apo'nun p.çleri'' sloganları! YSK, kesin seçim sonuçları için tarih verdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Erdoğan’ın posteri Cumhurbaşkanlığı'nda ''Selo’ya idam'' sloganları İstanbul'da 5 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü