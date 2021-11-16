Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Artık hepimizin korona ile yaşamayı öğrenmesi gerekiyor'' ''Artık hepimizin korona ile yaşamayı öğrenmesi gerekiyor'' 16 Kasım 2021 Salı Saat: 11:55 Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan "Artık hepimizin korona ile yaşamayı öğrenmesi gerekiyor" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/619372159ed8697a8f5eff53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Elvan'dan döviz kuru ve enflasyon açıklaması Şimdi PKK düşünsün! ''Eren Kış-4 Operasyonu'' başlatıldı Devlet başkanına suikastten aranan kişi İstanbul'da yakalandı 6 gün önce kaybolan Müslüme ile ilgili korkunç şüphe! AK Partili vekilden asgari ücret açıklaması: ''Onu düşünenler düşünsün'' Bilim Kurulu üyesinden 4. doz aşı ve yeni kısıtlama açıklaması Levent Gültekin'den skandal çıkış: ''Başörtülüler özür dilesin'' AK Parti'den Özhaseki'den canlı yayında LGBT sorusuna dikkat çeken yanıt Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı, kızları Melisa için karşı karşıya