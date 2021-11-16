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''Artık hepimizin korona ile yaşamayı öğrenmesi gerekiyor''

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan "Artık hepimizin korona ile yaşamayı öğrenmesi gerekiyor" dedi.

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