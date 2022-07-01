Anasayfa Video Galeriler Gündem Artık yatacak yer kalmadı, sokakta sabahlıyorlar Artık yatacak yer kalmadı, sokakta sabahlıyorlar 01 Temmuz 2022 Cuma Saat: 10:45 Bu yıl 661’incisi gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için binlerce vatandaş Edirne'ye akın edip otellerde yer bırakmayınca çok sayıda güreş sevdalısı geceyi parklara ve meydanlara kurdukları çadırlarda uyuyarak geçirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62bea61be949bc7a4c5f0993" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 24 ilde ''Tümör'' operasyonu! 284 gözaltı NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran soru! Artvin'de heyelan ölü ve yaralılar var AK Partili vekilden skandal açıklama: ''İBB'den iki maaş alırken daha iyiydi'' İstanbul'da büyük patlama! Ortalık savaş yerine döndü Sokak ortasında dehşet! Sevgilisini boğazından bıçakladı Asgari ücret toplantısı sonrası ilk açıklama: Ne kadar zam olacak? Bir ilginç olay: Hırsızlık yapma nedeni çöp şiş yeme yarışmasını kaybetmesiymiş! Çarptığı motosiklet sürücüsünün cansız bedeniyle 2 km seyehat etti