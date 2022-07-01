Artık yatacak yer kalmadı, sokakta sabahlıyorlar

Bu yıl 661’incisi gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için binlerce vatandaş Edirne'ye akın edip otellerde yer bırakmayınca çok sayıda güreş sevdalısı geceyi parklara ve meydanlara kurdukları çadırlarda uyuyarak geçirdi.

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