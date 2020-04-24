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  3. 24 Nisan 2020 16:40

Arto'dan Demet Akalın'a: ''Şeyma'yı öldürseler sebebi sensin''

Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a Arto'dan olay tepki geldi. Arto Akalın'ın sözlerine çok kızdı "Kızın başına bir şey gelse bunun sorumlusu sensin" dedi.

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