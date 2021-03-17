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  4. Artvin'de büyük yangın! Onlarca ev alevlere teslim oldu

Artvin'de büyük yangın! Onlarca ev alevlere teslim oldu

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde bir evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki evlere sıçradı. 50’ye yakın evde devam eden yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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