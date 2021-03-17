Anasayfa Video Galeriler Gündem Artvin'de büyük yangın! Onlarca ev alevlere teslim oldu Artvin'de büyük yangın! Onlarca ev alevlere teslim oldu 17 Mart 2021 Çarşamba Saat: 15:50 Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde bir evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki evlere sıçradı. 50’ye yakın evde devam eden yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6051fb22f30deb1971637773" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu mahallede hiç vaka görülmedi! İşin sırrı kızılcık hoşafında mı? Zerrin Özer: Abim dediğim insanın tecavüzüne uğradım Lüks villadaki aile dehşetinden ''Bitcoin'' çıktı Sokak ortasında kadına şiddeti film gibi izlediler! Evlenmelerine izin verilmeyince el ele ölüme atladılar! Başkentte kar yağışı etkili oluyor Denizi kaplayan ''müsilaj'' balıkçıların kabusu oldu Darbe girişiminde AK Parti binasına giren uzman çavuş yakalandı Taksim'de turistleri tehdit eden palyaçoya gözaltı