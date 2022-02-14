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Artvin'de çığ düştü; operatör ölümden döndü

Artvin'in Şavşat-Ardahan kara yolundaki Sahara Dağı Kocabey Yaylası mevkiinde kar küreme çalışması yürüten Karayolları ekibinin üzerine çığ düştü. Kar küreme aracı çığ altında kalırken, operatör ölümden döndü.

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