Anasayfa Video Galeriler Gündem Artvin'de çığ düştü; operatör ölümden döndü Artvin'de çığ düştü; operatör ölümden döndü 14 Şubat 2022 Pazartesi Saat: 12:55 Artvin'in Şavşat-Ardahan kara yolundaki Sahara Dağı Kocabey Yaylası mevkiinde kar küreme çalışması yürüten Karayolları ekibinin üzerine çığ düştü. Kar küreme aracı çığ altında kalırken, operatör ölümden döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/620a271cb67ccc695702e953" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR KDV indirimi başladı! Sepette 14 lira 55 kuruşluk fark oluştu YÖK Başkanı'ndan sınavsız üniversite açıklaması Erdoğan'dan KDV indirimi açıklaması: ''Şiddetli ceza uygulayacağız'' Bilim Kurulu Üyesi Turan: ''Virüs değişiyor, tekrarlayan aşılamalar gerekebilir'' Üniversiteliler TOGG'a rakip oldu: 8 ayda elektrikli araç ürettiler Gaziantep'te eylem hazırlığındaki 8 PKK'lı yakalandı Bilim Kurulu üyesi Özlü ''virüsün geleceğini'' açıkladı İstanbul’da yine pitbull dehşeti! Sahibinin hatası felaketle bitti Böylesini ya belgesel kanallarında görürsünüz ya da çılgın gencin garajında!