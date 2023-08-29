Anasayfa Video Galeriler Gündem Artvin’de heyelan! Korku dolu anlar kamerada Artvin’de heyelan! Korku dolu anlar kamerada 29 Ağustos 2023 Salı Saat: 10:15 Güncelleme: 29 Ağustos 2023 Salı 10:15 Artvin’de yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapattı. Heyelan anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ed9b0949a340069a527b73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem bölgesindeki TOKİ konutlarının son hali görüntülendi Türkiye’nin ilk yapay zekalı eczacı robotu iş başında O Türkiye'nin ''profesör amcası''... 80 yaşında öğrenci oldu! Başpehlivan İsmail Balaban'ı çıldırtan olay! Hayranına ateş püskürdü Konya'da 4,8 büyüklüğünde deprem İstanbul'da yine ev sahibi - kiracı meydan savaşı Kartpostal değil Türkiye! Günbatımında şimşek yağmuru Gökhan Zan Hatay'dan paylaştı: Çadırlar yine sular altında! Uyuşturucu satıcıları polise ateş açtı