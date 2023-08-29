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  4. Artvin’de heyelan! Korku dolu anlar kamerada

Artvin’de heyelan! Korku dolu anlar kamerada

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Artvin’de yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapattı. Heyelan anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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