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Artvin'de heyelan: Yol ulaşıma kapandı

Artvin-Ardanuç kara yolu, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışmasıyla tek şeridi açılan yolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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