Anasayfa Video Galeriler Gündem Artvin'de heyelan: Yol ulaşıma kapandı Artvin'de heyelan: Yol ulaşıma kapandı 11 Nisan 2023 Salı Saat: 17:40 Artvin-Ardanuç kara yolu, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışmasıyla tek şeridi açılan yolda ulaşım kontrollü sağlanıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64357156975e9c065a10de53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Togg servis ve teslimat noktaları Yavaş: ''Her seçim kendileri gibi düşünmeyenler terörist'' Köye inen kurt dehşet saçtı! Kadınların yan bakma kavgasında kıyamet koptu Canlı yayında Bakan'ın yanında istifa çağrısı Fırtına köyü savaş alanına çeviri! Minarenin devrilme anı kamerada İstanbul'da güpe gündüz dehşet: Kızları taciz edip, kurşun yağdırdılar! Medyada yapay zeka devrimi: Haberleri sanal spiker sunacak Milyonlarca çalışana 5 yıl erken emeklilik müjdesi