Anasayfa Video Galeriler Gündem Artvin'de mucize kurtuluş: Markete girecekken çökme meydana geldi Artvin'de mucize kurtuluş: Markete girecekken çökme meydana geldi 27 Eylül 2024 Cuma Saat: 21:30 Güncelleme: 27 Eylül 2024 Cuma 21:30 Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bir binanın çöktüğü olayda bir vatandaş enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f6f9d5fde27ae34d07c8c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kahramanmaraş'ta hasadı başladı: Amerika, İngiltere, Fransa ve Çin'e ihraç ediliyor Bir ilimizde sadece 20 günlük mezar yeri kaldı AVM'deki yüzde 80'lik indirim izdihama neden oldu Gereği yapıldı: Sokakta uzun namlulu silahlarla poz veren magandalar yakalandı 96 kişi ölmüştü... Müteahhide verilen ceza belli oldu Önce vurdular, sonra hastaneye götürdüler Serhat Akın silahlı saldırıdan sonra ilk kez görüntülendi 22 hain daha etkisiz hale getirildi İstanbul'da lunapark yıkımına mahkeme ''dur'' dedi