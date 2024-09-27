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  4. Artvin'de mucize kurtuluş: Markete girecekken çökme meydana geldi

Artvin'de mucize kurtuluş: Markete girecekken çökme meydana geldi

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Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bir binanın çöktüğü olayda bir vatandaş enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu.

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