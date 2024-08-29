Anasayfa Video Galeriler Gündem Artvin'de nefes kesen operasyon: 502 kilo esrar ele geçirildi Artvin'de nefes kesen operasyon: 502 kilo esrar ele geçirildi 29 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 08:56 Güncelleme: 29 Ağustos 2024 Perşembe 08:56 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Artvin'de düzenlenen ''Narkoçelik-36'' operasyonunda 502 kilogram esrar ele geçirildiğini, 2 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d00d9aaaea56b3710b5963" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var Lunapark eğlencesi kabusa dönüştü: 50 kişi mahsur kaldı Bursa'da evlat dehşeti: Babasını döverek öldürdü Hatay'da bomba paniği Su gideri tartışması cinayetle bitti: 2'si kadın 8 gözaltı Belediye başkanı isyan etti: ''6 kez kredi çekmişsiniz, ne yaptınız oğlum bu parayı?'' Mesut Özil İstanbul'da cami temizlerken görüntülendi Türkiye'de bir garip cenaze töreni: ''Fındık öldü ruhuna Fatiha'' İzmir'de büyük yangın: Dumanlar gündüzü geceye çevirdi