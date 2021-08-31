  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Artvin'de ormanda ayıyla selfie

Artvin'de ormanda ayıyla selfie

Artvin Şavşat’ta taksi şoförü Gürsel Demir, yolcusunu bıraktığı köyden dönüşü sırasında ormanda önüne çıkan ayı ile selfie çekti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da büyük yangın! Patlama sesleriyle alevler gökyüzünü sardı
Masterchef Murat gözaltında! Polise hakaretler yağdırdı
Kara Harp Okulu'nun ilk başörtülü subayı oldu
Hastane önünde göz göre göre ölüm! Doktorlar sadece izledi
Bahçeli de Müge Anlı hayranı çıktı
Kütahya'da korkutan deprem: Çevre illerde de hissedildi
Helikoptere asarak idam mı ettiler? Sosyal medyayı sallayan görüntüler
Ida Kasırgası'nın şiddeti böyle görüntülendi
Ferhan Şensoy'un son mektubu konuşuluyor