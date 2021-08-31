Anasayfa Video Galeriler Gündem Artvin'de ormanda ayıyla selfie Artvin'de ormanda ayıyla selfie 31 Ağustos 2021 Salı Saat: 21:45 Artvin Şavşat’ta taksi şoförü Gürsel Demir, yolcusunu bıraktığı köyden dönüşü sırasında ormanda önüne çıkan ayı ile selfie çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/612e78da69a6e97cb420d013" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da büyük yangın! Patlama sesleriyle alevler gökyüzünü sardı Masterchef Murat gözaltında! Polise hakaretler yağdırdı Kara Harp Okulu'nun ilk başörtülü subayı oldu Hastane önünde göz göre göre ölüm! Doktorlar sadece izledi Bahçeli de Müge Anlı hayranı çıktı Kütahya'da korkutan deprem: Çevre illerde de hissedildi Helikoptere asarak idam mı ettiler? Sosyal medyayı sallayan görüntüler Ida Kasırgası'nın şiddeti böyle görüntülendi Ferhan Şensoy'un son mektubu konuşuluyor