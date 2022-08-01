Anasayfa Video Galeriler Gündem Artvin'de paraşütçü piknikçilerin üzerine indi Artvin'de paraşütçü piknikçilerin üzerine indi 01 Ağustos 2022 Pazartesi Saat: 14:40 Artvin'in Şavşat ilçesindeki festivalde gösteri uçuşu gerçekleştiren yamaç paraşütü pilotu, rüzgarın yön değiştirip şiddetlenmesi üzerine piknik yapan vatandaşların üzerine indi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62e7bbb764e49674de62b393" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çakma mehdiden otomatik silahlarla skandal paylaşım Yine boşanma aşamasındaki eş dehşeti: Dayak, tehdit, taciz! Afganların Tevhid bayraklı konvoy olay oldu! Ekrem İmamoğlu: ''Yazık bu ülkenin kaynağına, zamanına, emeğine...'' Bomba aşk iddiası! Çağla Şıkel ile Tolga Akış birlikte mi? Açıklama geldi Kırmızı listedeki Arap tavşanı böyle görüntülendi İstanbul'da cadde boks ringine döndü İstanbul'da tekstil atölyesinde patlama: Yaralılar var Fırında ''bayat ekmek'' cinayeti