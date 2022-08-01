  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Artvin'de paraşütçü piknikçilerin üzerine indi

Artvin'de paraşütçü piknikçilerin üzerine indi

Artvin'in Şavşat ilçesindeki festivalde gösteri uçuşu gerçekleştiren yamaç paraşütü pilotu, rüzgarın yön değiştirip şiddetlenmesi üzerine piknik yapan vatandaşların üzerine indi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Çakma mehdiden otomatik silahlarla skandal paylaşım
Yine boşanma aşamasındaki eş dehşeti: Dayak, tehdit, taciz!
Afganların Tevhid bayraklı konvoy olay oldu!
Ekrem İmamoğlu: ''Yazık bu ülkenin kaynağına, zamanına, emeğine...''
Bomba aşk iddiası! Çağla Şıkel ile Tolga Akış birlikte mi? Açıklama geldi
Kırmızı listedeki Arap tavşanı böyle görüntülendi
İstanbul'da cadde boks ringine döndü
İstanbul'da tekstil atölyesinde patlama: Yaralılar var
Fırında ''bayat ekmek'' cinayeti