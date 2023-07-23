Anasayfa Video Galeriler Gündem Artvin'de Temmuz ayında kar topu keyfi Artvin'de Temmuz ayında kar topu keyfi 23 Temmuz 2023 Pazar Saat: 14:10 Güncelleme: 23 Temmuz 2023 Pazar 14:10 Artvin’de hafta sonu için yaylaya çıkan gençler yol kenarındaki karları görünce kar topu keyfi yaşadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64bd0aa7e3d20e24e4493ee7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Korku dolu anlar: Tramvayda bıçaklı saldırı kameralara yansıdı Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'a saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı İlginç anlar: İETT otobüsünde dans ve eğlence kamerada! Titanic'i aratmayan görüntüler! Bebek'te iskele çöktü, onlarca kişi denize düştü İstanbul'da iki ayrı noktada orman yangını Eşini ve kızını otelin havuzunda öldürdü Burcu Esmersoy'un sütyensiz videosu olay yarattı Tunceli'de polis müdahalesi: Gözaltılar var Zara'nın konserinde ilginç anlar! Bir anda üzerine fırladı