Artvin’de yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı

Artvin’in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde dün çıkan, 35 binada, 60 ev ile ahır ve samanlıkların yandığı, 30 dolayında büyükbaş hayvanın telef olduğu yangın, sabaha karşı yağmurun da etkisiyle söndürüldü. Korku dolu anların yaşandığı köyde oluşan zarar, gün ağarınca ortaya çıktı. Yangının söndürülmesinin ardından terk ettikleri evlerine geri dönen vatandaşlar, geriye kalan eşyalarını...

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