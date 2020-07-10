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  3. 10 Temmuz 2020 10:00

Artvin'de yavru ayıyı vuran ve köpekleri üzerine salan şahıs yakalandı

Artvin'de yavru ayıyı tüfekle vuran ve can çekişirken köpekleri üzerine salan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Artvin Valiliği adli ve idari işlem başlatıldığını duyurdu.

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