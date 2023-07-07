Anasayfa Video Galeriler Gündem Asansör 3'üncü kattan zemine çakıldı: 5 yaralı Asansör 3'üncü kattan zemine çakıldı: 5 yaralı 07 Temmuz 2023 Cuma Saat: 15:35 Güncelleme: 07 Temmuz 2023 Cuma 15:35 Gaziantep'te, asansörün 3'üncü kattan zemine düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a8068d19526542bd21d4a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin tahıl ambarında arpa hasadı başladı Bunu da gördük! Vergiden kaçış kuyruğu! 1971 model efsaneyi garajdan çıkardı! Milyonlarca TL teklif ettiler ama kabul etmedi! Arda Güler resmen Real Madrid'de! İmzayı attı İstanbul'da yüzlerce kaçak göçmen yakalandı Bir ilimizde 120 köye karantina altında! Motosiklet hırsızlarının ''pes'' dedirttiği anlar kamerada! Diyarbakır’daki deprem konutlarının son hali görüntülendi Metrobüste kadın yolcular birbirine girdi