Anasayfa Video Galeriler Gündem Asansör sapığı kabusu yaşattı! Kızın imdadına babası yetişti Asansör sapığı kabusu yaşattı! Kızın imdadına babası yetişti 05 Ocak 2022 Çarşamba Saat: 16:55 Rusya'da 15 yaşındaki kız çocuğu, bindiği asansördeki sapığın saldırısına uğradı. Kızın imdadına ise babası yetişti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61d5a34e004649400b6ee513" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Özer okul müdürünü böyle azarladı: ''Siz ne biçim adamsınız?'' Erdoğan - Bahçeli görüşmesi başladı Kuzey Kutbu değil, Türkiye! Buzu sal yapıp nehirde böyle gezdi Sokak ortasında kıskanç koca dehşeti! Bilim Kurulu üyesi İlhan: ''Vakalar biraz daha yukarı yol alabilir'' Erdoğan'a çok sert soru: ''Vatandaş çarpıldıkça, senin de gözlerin, ışıl ışıl oluyor mu?'' Rezalet kamerada! Kadın hakim, mahkumla öpüşürken yakalandı Gece yarısı korkutan patlama! Alevler gökyüzüne yükseldi Alanya'daki deprem sonrası uzmanından kritik uyarı