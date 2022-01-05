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  4. Asansör sapığı kabusu yaşattı! Kızın imdadına babası yetişti

Asansör sapığı kabusu yaşattı! Kızın imdadına babası yetişti

Rusya'da 15 yaşındaki kız çocuğu, bindiği asansördeki sapığın saldırısına uğradı. Kızın imdadına ise babası yetişti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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