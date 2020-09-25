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  3. 25 Eylül 2020 14:35

Asansörde iğrenç taciz! O anlar kamerada

Bursa'da bir kadın, evinin bulunduğu kata çıkmak için bindiği asansörde, kimliği belirsiz bir kişinin sözlü ve fiziksel tacizine maruz kaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kadının şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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