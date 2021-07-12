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  4. Asansörde mide bulandıran taciz! Bisikletli sapık tutuklandı

Asansörde mide bulandıran taciz! Bisikletli sapık tutuklandı

Osmaniye'de genç kadını evinin oturduğu binaya kadar takip edip asansörde cinsel organını gösteren 22 yaşındaki sapık, tutuklandı. Taciz anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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