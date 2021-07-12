Anasayfa Video Galeriler Gündem Asansörde mide bulandıran taciz! Bisikletli sapık tutuklandı Asansörde mide bulandıran taciz! Bisikletli sapık tutuklandı 12 Temmuz 2021 Pazartesi Saat: 13:40 Osmaniye'de genç kadını evinin oturduğu binaya kadar takip edip asansörde cinsel organını gösteren 22 yaşındaki sapık, tutuklandı. Taciz anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60ec1c18ae16335db318d837" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uçurumun kenarındaki salıncaktan böyle düştüler Köyüne döndü, hibe desteğiyle 3 yılda 250 bin TL kazandı Fenerbahçe'de Volkan Demirel devri sona erdi Hayırsız evlat annesini sokak ortasında darp etti Takla atan araçtan inanılmaz kurtuluş kamerada HDP ilçe binasına silahlı saldırı Bekçilere silahlı saldırı: 1 şehit, 1 yaralı Türkiye'nin cennetiydi... Artık bir mezarlık! Korkunç görüntüler.... İstanbul'da vahşet! 2 ölü, 1 yaralı