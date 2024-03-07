Anasayfa Video Galeriler Gündem Aşçı olarak girdi, usta oldu... O Adana'nın da Türkiye'nin de Mediha ustası Aşçı olarak girdi, usta oldu... O Adana'nın da Türkiye'nin de Mediha ustası 07 Mart 2024 Perşembe Saat: 15:10 Güncelleme: 07 Mart 2024 Perşembe 15:11 Adana’da 14 yıl önce eşi kaza geçirip çalışamaz hale gelince bir tamirhanede aşçı olarak işe giren kadın, iş yerinde usta oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e9aed929bc9858bb07c793" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu'ndan rest: ''Ya başka bir iş bulur ya da başka bir parti'' İstanbul'da TEM'de trafiği kilitleyen yangın Et ve Süt Kurumu önündeki utandıran kuyruk için utandıran önlem Yazık... Artık hurma da taneyle satılır oldu Türkiye'de bir 30 adet ''Anadolu şeritli su semenderi'' bulundu Balıkesir Karesi'deki Karesi Atatürk Evi'ne büyük ilgi O ilin emniyetteki tek kadın süvarisi Türkiye'nin Yaren'i eşi Nazlı ile buluştu Ali Koç'tan rest: ''Bu gidişat böyle gitmeyecek''