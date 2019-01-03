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  3. 03 Ocak 2019 12:33

ASELSAN, Erdoğan'ın sesiyle tanıtım filmi hazırladı

ASELSAN, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cümlelerini kullanarak modern silah sistemlerini sergilediği bir video hazırladı ve 'ASELSAN'ımız var' başlığı ile takipçileri ile paylaştı.

Bilgin Pro
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