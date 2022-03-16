Anasayfa Video Galeriler Gündem Asena'nın son halini gören tanıyamadı; kocası bile Asena'nın son halini gören tanıyamadı; kocası bile 16 Mart 2022 Çarşamba Saat: 12:45 Oryantal Asena son paylaşımıyla takipçilerinden tam not alırken, güzel oryantali gören tanıyamadı. Hatta eşinin bile şaşkınığı yüzüne vurdu.... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6231b1bd3321092b2954c453" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 5 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 44 gözaltı Mahkeme de kabul etti suç köpeğin değil sahibinin! Silah sayıldı! İETT otobüsüne kurşun yağdırdı! İzmir'de büyüleyen görüntü! Gökyüzü kızıla büründü Rus SİHA'sı, Ukrayna'nın askeri araçlarını imha etti Kimseye aldırış etmeden bakın neyi çaldı Esenyurt'un sözde ''yardımsever'' ATM faresi suçüstü yakalandı ''Suriyelileri geri göndermeyeceğiz'' diyen Erdoğan'ın yıllar önceki konuşması Ukrayna'dan gelen bu Türk Bayraklı görüntü herkesi ağlattı