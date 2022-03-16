  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Asena'nın son halini gören tanıyamadı; kocası bile

Asena'nın son halini gören tanıyamadı; kocası bile

Oryantal Asena son paylaşımıyla takipçilerinden tam not alırken, güzel oryantali gören tanıyamadı. Hatta eşinin bile şaşkınığı yüzüne vurdu....

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
5 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 44 gözaltı
Mahkeme de kabul etti suç köpeğin değil sahibinin! Silah sayıldı!
İETT otobüsüne kurşun yağdırdı!
İzmir'de büyüleyen görüntü! Gökyüzü kızıla büründü
Rus SİHA'sı, Ukrayna'nın askeri araçlarını imha etti
Kimseye aldırış etmeden bakın neyi çaldı
Esenyurt'un sözde ''yardımsever'' ATM faresi suçüstü yakalandı
''Suriyelileri geri göndermeyeceğiz'' diyen Erdoğan'ın yıllar önceki konuşması
Ukrayna'dan gelen bu Türk Bayraklı görüntü herkesi ağlattı