Asgari ücret belli oldu!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak zammı belirlemek için üçüncü kez toplandı. Yeni asgari ücret net 11 bin 402 TL olarak belirlendi. Bir işçinin işverene maliyeti ise 15 bin 760 TL olacak.

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