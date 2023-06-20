Anasayfa Video Galeriler Gündem Asgari ücret belli oldu! Asgari ücret belli oldu! 20 Haziran 2023 Salı Saat: 13:40 Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak zammı belirlemek için üçüncü kez toplandı. Yeni asgari ücret net 11 bin 402 TL olarak belirlendi. Bir işçinin işverene maliyeti ise 15 bin 760 TL olacak. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6491821c418a0b2091306387" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir ilimiz daha sular altında! Görüntüler korkunç! Yaşlı kadın ve torununa ''göçmen'' saldırısı Pınar Deniz'den Delikanlım performansı 1.2 milyar TL'lik kara para aklama operasyonu: 120 gözaltı Bahçeli'den ''100 il''in ardından yeni müjde: Sınavsız üniversite Kurbanlık alacaklara hayati uyarı Kundakçı eski sevgili kamerada: Benzin döküp yaktı! İstanbul'da dehşete düşüren çatışma! Önce yumruklaştılar, sonra silahlar konuştu Yabancı uyruklu kişi 23'üncü kattan intihar etti: 1 ölü, 1 yaralı!