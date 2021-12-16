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Asgari ücret görüşmelerinin yapılacağı salonun bu fotoğrafı olay oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, milyonlarca işçinin beklediği asgari ücret zammını bugün açıklayacaklarını duyurulurken asgari ücret görüşmelerinin yapılacağı salonun boş görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.

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