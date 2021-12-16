Anasayfa Video Galeriler Gündem Asgari ücret görüşmelerinin yapılacağı salonun bu fotoğrafı olay oldu Asgari ücret görüşmelerinin yapılacağı salonun bu fotoğrafı olay oldu 16 Aralık 2021 Perşembe Saat: 14:31 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, milyonlarca işçinin beklediği asgari ücret zammını bugün açıklayacaklarını duyurulurken asgari ücret görüşmelerinin yapılacağı salonun boş görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61bb23af1da2596d7066b0d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan açıkladı; asgari ücretten alınan vergiler kaldırıldı! Magandalar üzerine işemişti! Yaşadığı dehşeti canlı yayında anlattı AK Partili kadın vekilden ekonomik eleştirilere 5 cümlelik yanıt Şehir hayatından sıkıldı 4 yıldır eksi 30 derecede yaşıyor ''Ben Superman'im'' deyip ortalığı birbirine kattı Kahvehanenin duvarındaki bu fotoğrafların hikayesi herkesi ağlattı 6 özel tür köpek sahipleri için son tarih yaklaşıyor İstanbul'da hırsızlar marketi yerle bir etti Kocası olacak ''cani'' onu döve döve sokağa attı