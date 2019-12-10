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  3. 10 Aralık 2019 15:55

Asgari ücret pazarlığında ikinci toplantı ! Açıklama geldi

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ikinci kez toplandı.

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