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  3. 02 Aralık 2019 15:10

Asgari ücrette zam pazarlığı başladı ! Hükümetten ilk açıklama

2020 yılı asgari ücret zammı için işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı başladı.

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