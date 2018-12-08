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  3. 08 Aralık 2018 15:20

Asi Nehri’ni istila eden su canavarları temizleniyor

Son günlerde üzerinde yer alan su sümbülleri ile adından sıkça söz ettiren Asi Nehri’nde köprü ayaklarına takılan sümbüller, belediye ekiplerince temizleniyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bayram Öksüz, su sümbülleri yüzünden nehirde kötü koku da oluştuğuna dikkat çekerek temizleme çalışmalarına Tarım Bakanlığı, Devlet Su İşleri ve Çevre Bakanlığının da...

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