Anasayfa Video Galeriler Gündem Aşı olmak istemeyen öğretmeni Bakan Koca ikna etti Aşı olmak istemeyen öğretmeni Bakan Koca ikna etti 16 Nisan 2021 Cuma Saat: 11:31 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı olmak istemeyen anaokulu öğretmenini ikna ederek, aşı olmasını sağladı. Koca, öğretmenle konuştuğu o anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60794b6291d18d0bfd50c6e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türk mühendisler üretti! Koronavirüsü %97,48 etkisiz hale getiriyor ABD polisi, 13 yaşındaki çocuğu böyle öldürdü! Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı’nda İmamoğlu'ndan Aşiyan Füniküler paylaşımı Çanakkale'de kargo gemisi karaya oturdu Canan Kaftancıoğlu'ndan olay video İki ailenin kavgasına Çevik Kuvvet müdahale etti Bakan Çavuşoğlu'ndan Dendias'a sert tepki Saadet Partisi'nden olay yaratan video: Nerede o eski Ramazanlar?