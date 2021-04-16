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Aşı olmak istemeyen öğretmeni Bakan Koca ikna etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı olmak istemeyen anaokulu öğretmenini ikna ederek, aşı olmasını sağladı. Koca, öğretmenle konuştuğu o anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

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