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Aşı tedarikinde takvim belli oldu

Türkiye'de tam kapanma sürecinin sona ermesiyle kademeli normalleşme dönemi başlayacak. Koronavirüse karşı aşılama çalışmaları devam ederken Türkiye'ye gelmesi beklenen aşıların takvimi de belli oldu.

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