Anasayfa Video Galeriler Gündem Aşı tedarikinde takvim belli oldu Aşı tedarikinde takvim belli oldu 15 Mayıs 2021 Cumartesi Saat: 15:16 Türkiye'de tam kapanma sürecinin sona ermesiyle kademeli normalleşme dönemi başlayacak. Koronavirüse karşı aşılama çalışmaları devam ederken Türkiye'ye gelmesi beklenen aşıların takvimi de belli oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/609fbb8c58f3863d744be713" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Diyarbakır'da kadın cinayeti Koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir için dikkat çeken sözler Melek İpek davasında gizli tanıktan kan donduran ifade Pitbull cinsi köpek kediyi böyle parçaladı Turistler deniz ve güneşin keyfini çıkardı Avcılar'da alkollü eğlenceye polis baskını Pompalı tüfek dehşeti! Önüne gelene ateş açtı: Ölü ve yaralılar var 15'inci kez kısıtlama cezası yiyen kadın: Param çok savurmak istedim Erdoğan açıkladı: Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme başlıyor