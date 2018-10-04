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  3. 04 Ekim 2018 14:45

’Aşık’ muhtar adayı bağlamasıyla destek arayışı turunda

Manisa’da halk ozanı Osman Erten, bağlamasıyla muhtar adayı olacağı mahallede destek turuna çıktı. Seçmenine bağlama çalıp türkü söyleyerek seslenen halk ozanı Erten, seçmenini hem şaşırttı, hem eğlendirdi. Manisa’da halk ozanı geleneğini sürdüren ‘Aşık Osman Feryadi’ mahlası ile bilinen Osman Erten, önümüzdeki yıl 31 Mart’ta yapılması planlanan yerel seçimler öncesi muhtar adayı olacağını...

Bilgin Pro
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