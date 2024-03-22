Anasayfa Video Galeriler Gündem Aşık Veysel vefatından 51 yıl sonra robotu sahnede konser verdi Aşık Veysel vefatından 51 yıl sonra robotu sahnede konser verdi 22 Mart 2024 Cuma Saat: 07:35 Güncelleme: 22 Mart 2024 Cuma 07:35 Sivaslı dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu’nun insansı robotunu sahnede konser verirken görenler hayrete düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65fd0a951ae5e4eea108a833" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da polisin yanında trafik magandası saldırısı Simge Sağın kış günü yaz tatili için paraya acımadı Kaza içinde kaza! Yaralılar var Hakkari'de eğitime 1 gün 'kar' tatili Nevruz'u da rezil ettiler: 166 gözaltı var CHP'li vekil Özgür Özel'i kürsüye ''çırağımdı'' diyerek çağırdı Yön levhasına çarpan otomobil ikiye ayrıldı Savaş uçaklarımız hainlerin inlerini işte böyle vurdu Türkiye’nin ilk askeri uçak motoru başarıyla ateşlendi