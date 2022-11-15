Anasayfa Video Galeriler Gündem Asılsız bomba ihbarına gözaltı! Nedeni şoke etti Asılsız bomba ihbarına gözaltı! Nedeni şoke etti 15 Kasım 2022 Salı Saat: 08:35 Güncelleme: 15 Kasım 2022 Salı 08:35 Bursa’nın Mudanya ilçesinde, asılsız ihbarda bulunarak İstanbul seferi yapan deniz otobüsünün geri dönmesine neden olan kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/637325151fd0456230674a53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP üyesiydi, AK Parti üyesi çıktı! Skandal görüntüler: İstanbul'da amatör hakeme 10 kişi saldırdı Arızalanan Tesla önüne gelene çarptı: 2 ölü Bombayı bırakan terörist PYD’li çıktı Beyoğlu saldırısını düzenleyen kadın teröristin yakalandığı ev görüntülendi Taksim kırmızıya büründü! Vatandaşlar akın ediyor Taksim'de hayat normale dönüyor Taksim'deki hain saldırıyı gerçekleştiren terörist böyle yakalandı Taksim'i kana bulayan hainin yeni görüntüleri