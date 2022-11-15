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  4. Asılsız bomba ihbarına gözaltı! Nedeni şoke etti

Asılsız bomba ihbarına gözaltı! Nedeni şoke etti

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Bursa’nın Mudanya ilçesinde, asılsız ihbarda bulunarak İstanbul seferi yapan deniz otobüsünün geri dönmesine neden olan kişi gözaltına alındı.

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