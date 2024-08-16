Anasayfa Video Galeriler Gündem Aşiret düğününde gelin ve damada bir servet takıldı Aşiret düğününde gelin ve damada bir servet takıldı 16 Ağustos 2024 Cuma Saat: 14:07 Güncelleme: 16 Ağustos 2024 Cuma 14:07 Van’da Burukiler aşiretinin görkemli düğün töreninde geline 3 kilo altın, damada 12 milyon TL takı takıldı. 7 bin kişinin katıldığı düğünde 100’e yakın küçükbaş hayvan kesildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66bf32dfb197855bfc089b33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TBMM'deki Can Atalay oturumunda yumruklu saldırı İstanbul'da hastaneye silahlı baskın: ''Ya 1 milyon Dolar verirsiniz ya da hastane benim'' İzmir'deki orman yangınında dumanlar İzmir'i sardı Bir anda alev topuna dönen araçtan geriye bu kaldı Türkiye'de 2 bin 700 yıllık bir tarihi keşif daha İstanbul'da nakliye kamyonuyla kaçak göçmen transferine operasyon Hatay'da UFO paniği: ''Uzay aracı gibi la'' Bakıcı şiddeti öldürdü... 4 yaşındaki minik Elif'in öldüğü korkunç kaza kamerada