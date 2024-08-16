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  4. Aşiret düğününde gelin ve damada bir servet takıldı

Aşiret düğününde gelin ve damada bir servet takıldı

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Van’da Burukiler aşiretinin görkemli düğün töreninde geline 3 kilo altın, damada 12 milyon TL takı takıldı. 7 bin kişinin katıldığı düğünde 100’e yakın küçükbaş hayvan kesildi.

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