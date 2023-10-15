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  4. Aşiret düğününde takı şov! Yağmur gibi yağdı

Aşiret düğününde takı şov! Yağmur gibi yağdı

Şanlıurfa'da aşiret düğününde geline 7 kilo altın takılırken, çift için para koyulan sandıktan da 5 milyon TL çıktı.

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