Anasayfa Video Galeriler Gündem Aşiret düğününde takı şov! Yağmur gibi yağdı Aşiret düğününde takı şov! Yağmur gibi yağdı 15 Ekim 2023 Pazar Saat: 12:50 Şanlıurfa'da aşiret düğününde geline 7 kilo altın takılırken, çift için para koyulan sandıktan da 5 milyon TL çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652bb5dea09b2f356c668ef3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da zemini kayan apartman mühürlendi Bel çantalı düzenekle akıl almaz kredi kartı hırsızlığı kamerada Yolcu otobüs devrildi; ölü ve yaralılar var 2 terörist daha etkisiz hale getirildi Fethiye, kuvvetli yağış sonrasında sular altında kaldı Hamas’tan İsrail’e denizden sızma girişimi anı kamerada Gökyüzünde halkalı Güneş tutulması şöleni İsrail bomba yağdırdı! 100'den fazla hedef vuruldu Yabancı uyruklu bir kişi evini ateşe verdi: 19 kişi mahsur kaldı