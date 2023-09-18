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  4. Aşiret ne kriz dinledi ne enflasyon! Gelin ve damat ayakta duramadı

Aşiret ne kriz dinledi ne enflasyon! Gelin ve damat ayakta duramadı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir aşiretin düğününde adeta takı şov vardı. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı düğünde damada 3 milyon TL, geline ise 2 kilo altın takılırkentakıldı.

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