Anasayfa Video Galeriler Gündem Aşiret ne kriz dinledi ne enflasyon! Gelin ve damat ayakta duramadı Aşiret ne kriz dinledi ne enflasyon! Gelin ve damat ayakta duramadı 18 Eylül 2023 Pazartesi Saat: 15:05 Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir aşiretin düğününde adeta takı şov vardı. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı düğünde damada 3 milyon TL, geline ise 2 kilo altın takılırkentakıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65083d0597c9163312134c63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu'ndan İstanbullulara müjde: 2023 sonuna kadar 32 yeni araç dahil olacak Mustafa Sarıgül'den Elon Musk'a: ''Senin ayağını bastığın yerde ot bitmez'' Fotoğraftaki ''hayvan''ı bulabilir misiniz ? Sürüklenen değil, aracı kullanan! İstanbul'da bir kadın çocuklarının gözü önünde katledildi Hasta yakını polis hastaneyi birbirine kattı Eğirdir Gölü'nde el bombaları bulundu İstanbul'da büyük fabrika yangını İstanbul'da sokak köpekleri sürüsü vatandaşların kabusu oldu Sıfır km TOGG'un ekspertiz raporu olay oldu