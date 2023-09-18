Aşiret ne kriz dinledi ne enflasyon! Gelin ve damat ayakta duramadı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir aşiretin düğününde adeta takı şov vardı. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı düğünde damada 3 milyon TL, geline ise 2 kilo altın takılırkentakıldı.

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