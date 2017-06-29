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  3. 29 Haziran 2017 21:45

Aşiretlerden PKK ve DEAŞa karşı birlik mesajı

Şanlıurfa’da bir araya gelen çok sayıda aşiret lideri ile kanaat önderi son zamanlarda yaşanan terör olaylarına tepki göstererek birlik mesajı verdi.

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Çekmeköyde silahlı kavga: 1 yaralı
Çekmeköyde silahlı kavga: 1 yaralı
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Denizde erkek cesedi bulundu
Denizde erkek cesedi bulundu
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Aşırı sıcak delirtti, çırılçıplak soyundu
Aşırı sıcak delirtti, çırılçıplak soyundu
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Yoldan karşıya geçen iki kıza otomobil çarptı
Yoldan karşıya geçen iki kıza otomobil çarptı
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Beyzbol sopalı zafer pozu
Beyzbol sopalı zafer pozu
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Büyükadada 4üncü kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
Büyükadada 4üncü kattan düşen genç kız hayatını kaybetti