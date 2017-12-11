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  3. 11 Aralık 2017 15:00

Aşırı hız yine kazayla bitti

Çin’de aşırı süratli bir cip, ortalığı birbirine kattı. Kırmızı ışıkta duran araçlara çarpan cip, ardından takla attı. Feci kazada 4 kişi yaralanırken, üç araçta da büyük çaplı hasar oluştu. Kazaya şahit olanlarsa büyük panik yaşadı.(İHA)

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