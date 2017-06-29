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  3. 29 Haziran 2017 19:45

Aşırı sıcak delirtti, çırılçıplak soyundu

İzmir’in Ödemiş ilçesinde sıcaktan bunalan bir kişi soyunarak dakikalarca en işlek caddede dolaştı. Çırılçıplak adamı görenler ise gözlerine inanamadı.

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Denizde erkek cesedi bulundu
Denizde erkek cesedi bulundu
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Yoldan karşıya geçen iki kıza otomobil çarptı
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Beyzbol sopalı zafer pozu
Beyzbol sopalı zafer pozu
Video Galeri
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Samsunda yürek burkan kaza
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Bu yılan şehir merkezinde yakalandı