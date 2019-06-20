Aşırı sıcaklar yüzünden ölenlerin sayısı 92’ye çıktı
20 Haziran 2019 14:45
Aşırı sıcaklar yüzünden ölenlerin sayısı 92’ye çıktı
Hindistan’ın Bihar eyaletinde aşırı sıcaklar yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 92’ye yükseldi. Hindistan’ın Bihar eyaletindeki yerel hükumet yetkilileri, 4 gündür etkisinin sürdüren sıcak hava dalgası yüzünden 92 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Tüm ölümlerin Aurangabad, Gaya, Nawada ve Jamui ilçelerinde meydana geldiği bildirildi. Yetkililer sıcaktan etkilenen bölgelerdeki...