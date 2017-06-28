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  3. 28 Haziran 2017 16:45

Aşırı sıcaktan bayıldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde aşırı sıcaktan bayılan otel çalışanı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Video Galeri
Parasını alamayan işçiler vincin üzerine çıktı
Parasını alamayan işçiler vincin üzerine çıktı
Video Galeri
Alman Başkonsolosluğu önünde şüpheli paket alarmı
Alman Başkonsolosluğu önünde şüpheli paket alarmı
Video Galeri
7den 70e herkes intihar girişimini seyretmek için koştular
7den 70e herkes intihar girişimini seyretmek için koştular
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Köyünde yeşil yumurta üreten kadın taleplere yetişemiyor
Köyünde yeşil yumurta üreten kadın taleplere yetişemiyor
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85 yaşındaki dede, oğlu ile torununu öldürdü
85 yaşındaki dede, oğlu ile torununu öldürdü
Video Galeri
İnşaat işçisiydi, 17 ülkeye çikolata ihraç ediyor
İnşaat işçisiydi, 17 ülkeye çikolata ihraç ediyor