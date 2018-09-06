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  3. 06 Eylül 2018 17:15

Aşırı yüklü arabayı çekemeyen atın hali görenleri üzdü

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde trafiğin yoğun olduğu yolda yük taşıyan at arabası tehlikeye neden olurken, aşırı yüklü arabayı çekemeyen atın durumu görenleri üzdü. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Diyarbakır yolu üzerinde yaşandı. Sık sık ölümcül kazalar olması nedeniyle vatandaşlar tarafından ölüm yolu olarak adlandırılan bölgede bir vatandaş tarafından cep...

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