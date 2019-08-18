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  3. 18 Ağustos 2019 15:30

Asırlardır yaşatılan gelenek: Yüzlerce koyun dereden geçirildi

Sivas’ın merkeze bağlı Çallı köyünde geleneksel koyun yıkama etkinliği gerçekleştirildi. Asırlardır sürdürülen gelenek kapsamında koyunlar parazitlere ve hastalıklara karşı çobanlar tarafından atalarından kalma yöntemlerle yıkandı. Etkinlik çerçevesinde koyun sürülerinin sudan geçişi renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar, geçiş anını cep telefonu kameralarıyla ölümsüzleştirdi....

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