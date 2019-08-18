Asırlardır yaşatılan gelenek: Yüzlerce koyun dereden geçirildi
18 Ağustos 2019 15:30
Asırlardır yaşatılan gelenek: Yüzlerce koyun dereden geçirildi
Sivas’ın merkeze bağlı Çallı köyünde geleneksel koyun yıkama etkinliği gerçekleştirildi. Asırlardır sürdürülen gelenek kapsamında koyunlar parazitlere ve hastalıklara karşı çobanlar tarafından atalarından kalma yöntemlerle yıkandı. Etkinlik çerçevesinde koyun sürülerinin sudan geçişi renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar, geçiş anını cep telefonu kameralarıyla ölümsüzleştirdi....